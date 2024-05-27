Еще не всех жертв российского удара удалось идентифицировать. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что многие пострадавшие находятся в больнице, им продолжают оказывать помощь.
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"Взрыв, а потом все посыпалось"
В больнице находится раненый работник "Эпицентра" Виталий Новосел. Мужчине 43 года и он работал торговым представителем. Во время удара упал со второго этажа, у него переломы обеих ног, но, к счастью, он выжил.
Виталий вспомнил, что сначала услышал один не очень сильный взрыв, а через несколько минут раздался второй, который был значительно мощнее.
Тогда все посыпалось, пошел дым, разгорелся пожар. Мы все побежали на выход. Я также побежал, но споткнулся и упал. К счастью, я был далеко от отдела с лаками, красками. Именно там было больше людей,
– вспомнил пострадавший.
Взрывы прогремели с интервалом в несколько минут. Внутри гипермаркета было много покупателей с детьми. После первого взрыва послышались крики, чтобы люди выходили. А после второго все бежали, куда только могли.
У меня там хороший знакомый погиб. Тоже попытался кого-то выводить, и все остальное. Много знакомых как раз и погибли, которых я знал лично. После первого взрыва они пытались выводить людей. А после второго все начало сыпаться,
– рассказал Виталий.
Мужчина отметил, что Россия ударила по обычному гипермаркету, где не было никаких военных объектов. Внутри – исключительно мирные люди.
Исполняющий обязанности генерального директора больницы Руслан Врагов рассказал, что всего в медицинское учреждение обратилось 19 человек. Сейчас в больнице остаются 12 пострадавших. Все они стабильны, а их состояние оценивается как средней тяжести.
Люди были в стрессе, у некоторых ожоги кожи, дыхательных путей, переломы и много осколочных ранений. Самые тяжелые пациенты, которые сейчас есть в отделе травматологии, будут лечиться до трех месяцев,
– добавил Руслан Врагов.
Наконец он отметил, что несмотря на российский террор, Харьков продолжает держаться, как и вся Украина. Люди верят и не сомневаются в нашей победе и с нетерпением ее ждут.
Удар по "Эпицентру": главное
- Оккупанты ударили по гипермаркету вечером 25 мая. Возник большой пожар, который тушили 16 часов. В момент атаки там находилось около 200 человек, а непосредственно в самом эпицентре взрыва – 20. Погибло по меньшей мере 18 человек, а поисковая операция продолжается до сих пор.
- Жертв могло быть больше, ведь после удара нашли еще один боеприпас, который не долетел до цели. Неразорвавшийся боеприпас обнаружили в 80 метрах от "Эпицентра". Это лишь подтверждает, что оккупанты выпустили сразу несколько КАБов, чтобы жертв среди мирных людей было как можно больше.
- После атаки сотрудники гипермаркета пытались спасти других посетителей. Они выводили их, рискуя своей жизнью. К сожалению, из-за этого некоторые из работников погибли. Завалы до сих пор разбирают, а погибших продолжают искать.