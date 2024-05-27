Еще не всех жертв российского удара удалось идентифицировать. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что многие пострадавшие находятся в больнице, им продолжают оказывать помощь.

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"Взрыв, а потом все посыпалось"

В больнице находится раненый работник "Эпицентра" Виталий Новосел. Мужчине 43 года и он работал торговым представителем. Во время удара упал со второго этажа, у него переломы обеих ног, но, к счастью, он выжил.

Виталий вспомнил, что сначала услышал один не очень сильный взрыв, а через несколько минут раздался второй, который был значительно мощнее.

Тогда все посыпалось, пошел дым, разгорелся пожар. Мы все побежали на выход. Я также побежал, но споткнулся и упал. К счастью, я был далеко от отдела с лаками, красками. Именно там было больше людей,

– вспомнил пострадавший.

Взрывы прогремели с интервалом в несколько минут. Внутри гипермаркета было много покупателей с детьми. После первого взрыва послышались крики, чтобы люди выходили. А после второго все бежали, куда только могли.

У меня там хороший знакомый погиб. Тоже попытался кого-то выводить, и все остальное. Много знакомых как раз и погибли, которых я знал лично. После первого взрыва они пытались выводить людей. А после второго все начало сыпаться,

– рассказал Виталий.

Мужчина отметил, что Россия ударила по обычному гипермаркету, где не было никаких военных объектов. Внутри – исключительно мирные люди.

Исполняющий обязанности генерального директора больницы Руслан Врагов рассказал, что всего в медицинское учреждение обратилось 19 человек. Сейчас в больнице остаются 12 пострадавших. Все они стабильны, а их состояние оценивается как средней тяжести.

Люди были в стрессе, у некоторых ожоги кожи, дыхательных путей, переломы и много осколочных ранений. Самые тяжелые пациенты, которые сейчас есть в отделе травматологии, будут лечиться до трех месяцев,

– добавил Руслан Врагов.

Наконец он отметил, что несмотря на российский террор, Харьков продолжает держаться, как и вся Украина. Люди верят и не сомневаются в нашей победе и с нетерпением ее ждут.

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