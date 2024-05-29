Однако сейчас стало известно о завершении поисковых работ. Они продолжались почти 5 дней, чтобы найти тела погибших, которые на момент удара находились в торговом центре.

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Поисковые работы завершены

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что поисковые работы в строительном гипермаркете Харькова завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате авиаударов, которые нанесли российские военные в субботу, 25 мая.

Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более 100 исследований,

– говорится в сообщении главы МВД.

По его словам, в полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также во время работ привлекли кинологов, служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

В результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв – 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

"Враг сплошным бредом пытается оправдать удары по гипермаркету, типографии, других объектах гражданской инфраструктуры. Запугает ли это харьковчан? Только увеличит ненависть. Заставит ли нас отступить? Будем еще яростнее бить врага. До победы", – добавил Клименко.

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