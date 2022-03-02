В Харькове прошли бои возле военного госпиталя: высадку десанта не подтверждают

Вблизи военного госпиталя Харькова прошли бои. Правоохранители пока не подтвердили информацию о высадке в городе вражеского десанта.

О ситуации в Харькове на утро 2 марта изданию рассказал председатель областной полиции Владимир Тимошко.

Читайте также ВСУ в бою под Харьковом захватили сразу 6 новых российских танков, – Бутусов

В Харькове прошли бои

Недалеко от военного госпиталя Харькова произошли бои. К счастью, потерь среди украинских военных нет. По словам Тимошко, пока ситуация возле госпиталя под контролем, там ужесточили охрану.

Представители Службы безопасности не подтвердили информацию о якобы высадке в городе российского десанта.

Напомним, в ночь на 2 марта враг нанес авиаудар по Харьковскому национальному университету воздушных сил. Разрушения получило и общежитие, расположенное неподалеку. Из-под завалов извлекают людей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!