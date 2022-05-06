В Харькове проверят позицию каждого депутата относительно агрессии России
На ближайшей сессии Харьковского городского совета проверят всех депутатов относительно отношения к войне, которую развязала Россия против Украины. Там хотят услышать позицию каждого чиновника.
Об этом в эксклюзивном комментарии для 24 канала сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что ему ясна позиция не всех депутатов городского совета.
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Работа должна продолжаться
По мнению главы города, депутаты Харьковского городского совета должны продолжать работу. Именно поэтому уже в скором времени проведут очередную сессию. Впрочем, повестку дня объявят позже.
Хотят услышать четкую позицию
Терехов заявил, что сессия необходима, поскольку сейчас возникли вопросы, связанные с перераспределением бюджетных денег. Кроме того, на нем мэр города также хочет услышать отношение каждого из депутатов городского совета относительно полномасштабного нападения России на нашу страну.
Я хочу понимать позицию всех депутатов по поводу российской агрессии,
– подчеркнул Терехов.
Пусть каждый проявится
Он пояснил, что, к примеру, позиция фракции "Успешный Харьков" ему непонятна. В то же время, позиция фракции "Слуга народа" – четкая. Что касается других – будут слушать и делать выводы.
Сейчас, во-первых, мы вынесем в сессионный зал те вопросы, которые необходимы для жизнедеятельности города, а во-вторых, пусть каждый проявится,
– заметил мэр Харькова.
Переименование улиц
Также мэр Харькова анонсировал переименование улиц, скверов, площадей и районов, название которых связано с государством-агрессором. Он отметил, что в выборе новых наименований будут опираться на мнение граждан, которые смогут дискутировать по этому поводу на сайте Харьковского городского совета.
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Кроме того, Терехов заявил о расторжении любых отношений Харькова с "городами-побратимами" из России. Поскольку такое "братство" заканчивается плохо. Мэр Харькова добавил, что эти вопросы также будут обсуждаться на ближайшей сессии городского совета.
Терехов заявил, что проверят позицию каждого депутата по агрессии России: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и всю область. Для атак захватчики используют артиллерию и реактивные системы залпового огня.
- Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в течение 5 мая оккупанты обстреляли Харьков 5 раз. Под огнем оказались Киевский и Шевченковский районы города.
- Вчера, 5 мая, появилась информация, что в результате вражеских обстрелов в Харьковской области погиб 1 человек. Кроме того, 11-летний ребенок получил ранения.