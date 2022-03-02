В Харькове раздаются сирены
2 марта 2022 , 16:45Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове объявили воздушную тревогу. Всех жителей города призвали немедленно пройти в бомбоубежища.
Тревогу объявили около 16.40. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты.
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Оставайтесь в укрытиях, пока не получите официальное сообщение об отбое тревоги.
Заметим, 2 марта российские оккупанты обстреляли центр города, а также жилые районы. В городе пылает огонь, а от домов ничего не осталось.
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