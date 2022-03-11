В Харькове в результате обстрелов повреждена церковь Юрия
Источник:KHARKIV Today
В результате российских бомбардировок поврежден храм Святого Юрия Победителя. Ударной волной выбило часть окон в храме.
Об этом сообщили на официальной странице храма Facebook и местные СМИ.
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Мы обязательно все восстановим, и с наступлением Мира наш храм станет одним из символов победы добра над злом. Боже Великий, Единый, нам Украину храни,
– отметили в храме.
В результате атаки врага повреждена церковь Юрия в Харькове / Фото телеграмм канал Харьков LIVE
Особый Храм
Храм Святого Юрия Победителя в Харькове был открыт в День защитника Украины. Храм из бетона, стекла и металла был построен на территории части Нацгвардии возле Лесопарка.
Нижний ярус из бетона визуально напоминает блокпост. Фасад облицован переплавленными гильзами боеприпасов, которые использовались в зоне боевых действий.
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