В Харькове в результате обстрелов повреждена церковь Юрия

В результате российских бомбардировок поврежден храм Святого Юрия Победителя. Ударной волной выбило часть окон в храме.

Об этом сообщили на официальной странице храма Facebook и местные СМИ.

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Мы обязательно все восстановим, и с наступлением Мира наш храм станет одним из символов победы добра над злом. Боже Великий, Единый, нам Украину храни,

– отметили в храме.



В результате атаки врага повреждена церковь Юрия в Харькове / Фото телеграмм канал Харьков LIVE

Особый Храм

Храм Святого Юрия Победителя в Харькове был открыт в День защитника Украины. Храм из бетона, стекла и металла был построен на территории части Нацгвардии возле Лесопарка.

Нижний ярус из бетона визуально напоминает блокпост. Фасад облицован переплавленными гильзами боеприпасов, которые использовались в зоне боевых действий.

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