Про це повідомили на офіційній сторінці храму у Facebook та місцеві ЗМІ.

Увага 1200 мішків з піском: одесити намагаються захистити пам’ятник Дюку від обстрілів – фото

Ми обов'язково все відновимо, і з настанням Миру наш храм буде одним із символів перемоги добра над злом. Боже Великий, Єдиний, нам Україну бережи,

– зазначили у храмі.



Внаслідок атаки ворога пошкоджено церкву Юрія у Харкові / Фото телеграм канал Харків LIVE

Особливий Храм

Храм Святого Юрія Переможця у Харкові відкрили у День захисника України. Храм з бетону, скла та металу збудували на території частини Нацгвардії біля Лісопарку.

Нижній ярус із бетону візуально нагадує блокпост. Фасад фанерований переплавленими гільзами боєприпасів, які використовувалися в зоні бойових дій.

Маркус пояснив, чому не можна домовлятися з Росією – відео