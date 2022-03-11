Про це повідомили на офіційній сторінці храму у Facebook та місцеві ЗМІ.
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Ми обов'язково все відновимо, і з настанням Миру наш храм буде одним із символів перемоги добра над злом. Боже Великий, Єдиний, нам Україну бережи,
– зазначили у храмі.
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Особливий Храм
Храм Святого Юрія Переможця у Харкові відкрили у День захисника України. Храм з бетону, скла та металу збудували на території частини Нацгвардії біля Лісопарку.
Нижній ярус із бетону візуально нагадує блокпост. Фасад фанерований переплавленими гільзами боєприпасів, які використовувалися в зоні бойових дій.
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