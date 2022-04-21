В Харькове в результате обстрелов вспыхнули 13 пожаров: горели квартиры в многоэтажке

За минувшие сутки спасатели ГСЧС Харьковской области совершили 29 оперативных выездов. Среди них 13 выездов на тушение пожаров в результате вражеских обстрелов, в том числе загорелись 3 квартиры в жилой 16-этажке.

Отмечается, что больше всего пострадал Московский район города Харькова. Там горели частный дом, квартиры, автомобили и торговые павильоны. Всего в районе возникли 8 из 13 таких пожаров.

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В 02:45 произошел самый большой пожар в Московском районе – горели торговые павильоны на площади около 1500 кв.м. На ликвидацию огня выехали 17 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. Около половины пятого утра пожарным удалось локализовать пожар. В настоящее время продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации отдельных очагов горения.

Фото ликвидации возгораний в Харькове

По сообщению ГСЧС, в том же районе в результате обстрела в 02:44 загорелись 3 квартиры в жилой 16-этажке. Спасатели обнаружили в доме 4 человека, среди которых был 1 ребенок и немедленно эвакуировали их в безопасное место.

Также из-за обстрелов оккупантов произошло по два возгорания в Киевском и Немышлянском районах, а также одно в Изюмском.

За прошедшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 13 боеприпасов и других взрывоопасных предметов в Харьковской области.

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