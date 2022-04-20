В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушены почти 2 тысячи домов

В результате обстрелов оккупантами Харькова разрушены уже 1 929 домов. За последние дни враг начал бить еще сильнее.

Всего в Харькове около 8 тысяч домов. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время национального телемарафона 19 апреля, сообщает 24 канал.

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Из 8 тысяч многоэтажек 1929 на сегодня разрушены,

– сказал Терехов.

Мэр Харькова говорит, что сейчас враг обстреливает сильнее, бьет по другим территориям. Если раньше он стрелял в пределах объездной дороги, то сейчас прилетает в центр, Немышлянский район, Салтовку.

Кстати – Обращение мэра Харькова Терехова за 19 апреля: смотрите видео