Загалом у Харкові є близько 8 тисяч будинків. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов під час національного телемарафону 19 квітня, повідомляє 24 канал.

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З 8 тисяч багатоповерхівок 1929 на сьогодні зруйновані,

– сказав Терехов.

Мер Харкова каже, що зараз ворог обстрілює сильніше, гатить по інших територіях. Якщо раніше він стріляв у межах об'їзної дороги, то зараз "прилітає" в центр, Немишлянський район, Салтівку.

До речі – Звернення мера Харкова Терехова за 19 квітня: дивіться відео