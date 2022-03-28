В Харькове российские оккупанты разрушили архитектурный памятник

Россия продолжает уничтожать культурное наследие Украины. Оккупанты попали в одну из старейших частей в Харькове во время ракетного обстрела жилых массивов.

Отмечается, что здание получило серьезные повреждения. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства культуры и информационной политики.

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Зданием, которое повредили русско-фашистские, стала пожарная часть, которая была построена еще в 1887 году и имеет статус памятника архитектуры местного значения. По данным МКИП, в результате обстрела здание станции получило серьезные повреждения.

Фото обстрелянного здания 19 века:

Министерство культуры и информационной политики выражает благодарность сотрудникам Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области за оперативное принятие мер по предотвращению дальнейшего обрушения конструкций,

– отметили в сообщении.

Ежедневно архитектуры и другие культурные и образовательные учреждения в Украине подвергаются ракетным ударам РФ и уничтожаются. В МКИП просят присылать показания для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией России.

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