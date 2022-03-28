Зазначається, що будівля зазнала серйозних ушкоджень. Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства культури та інформаційної політики.

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Будівлею, яку пошкодили російсько-фашистські стала пожежна частина, яка була збудована ще у 1887 році і має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. За даними МКІП, внаслідок обстрілу будівля станції зазнала серйозних пошкоджень.

Фото обстріляної будівлі 19 століття:

Міністерство культури та інформаційної політики висловлює вдячність співробітникам Головне управління ДСНС України у Харківській області за оперативне вжиття заходів для запобігання подальшого обвалення конструкцій,

– зазначили у повідомленні.

Щодня архітектури та інші культурні та освітні установи в Україні зазнають ракетних ударів РФ та знищуються. У МКІП просять надсилати свідчення для документування воєнних злочинів проти людяності та об'єктів культурної спадщини, скоєних армією Росії.

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