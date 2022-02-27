В Харькове самые мощные взрывы с начала российского вторжения, – очевидцы
Источник:Суспільне Харків
Жители Харькова сообщают о самых мощных за три дня взрывах. Рашисты продолжают атаковать город.
В Харькове слышны звуки взрывов и выстрелов в течение 30 минут: журналисты и местные жители отмечают, что это самые мощные звуки за трое суток.
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По словам советника главы МВД Антона Геращенко, оккупанты бьют по жилым кварталам. Это подтверждают жители Салтовки, Новых Домов, Одесской.
"Артобстрел сейчас в Харькове – самый сильный за все время", – передает корреспондент "Сегодня".
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ОБНОВЛЕНО: вскоре "Суспільне. Харків" сообщило, что обстрелы города успокоились.
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