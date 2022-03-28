В Харькове изменили комендантский час

С сегодняшнего дня в Харькове меняется время комендантского часа. Он продлится с 20:00 до 6:00.

Игнорировать комендантский час – нельзя. В соответствующие часы запрещено передвигаться по городу пешком или на автомобиле.

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В целом в вечернее время и в течение комендантского часа призвали не включать свет в помещениях – все для того, чтобы не привлекать внимания артиллерии и авиации русских. До 28 марта комендантский час в Харькове действовал с 18:00 до 6:00.

Кроме правил комендантского часа, важно в случае воздушной тревоги и обстрелов, скрываться в укрытиях. Если остались в доме, необходимо обязательно отойти от окон.

Важно всегда иметь при себе документы, лекарства и предметы первой необходимости.

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