В Харькове снаряд попал в газопровод: кадры мощного возгорания
Источник:Харковская ОВА
Российские оккупанты в Харькове обстреляли газопровод. Из-за этого возник пожар.
После того как пожарным удалось погасить огонь, на место атаки выехали коммунальщики. Им пришлось ремонтировать газопровод под обстрелами.
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Оккупанты дважды обстреляли рабочих
Полки коммунальщики чинили газопровод – оккупанты дважды их обстреляли. К счастью, никто из ремонтников не пострадал.
Несмотря на риск и сложности, совместными усилиями удалось завершить ремонт и начать пуск газа в дома. Ни один работник газовых компаний не пострадал,
– заявили в ОВА.
Поврежденный газопровод обеспечивает газом около 10 тысяч домохозяйств. Также оккупанты повредили в одном из населенных пунктов газопровод, который снабжал голубым топливом 770 семей. Его тоже отремонтировали.
Пожар после обстрела газопровода / Скриншот
Полное видео с результатами обстрела вы можете просмотреть здесь.
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