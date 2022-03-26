В Харькове снаряд попал в газопровод: кадры мощного возгорания

Российские оккупанты в Харькове обстреляли газопровод. Из-за этого возник пожар.

После того как пожарным удалось погасить огонь, на место атаки выехали коммунальщики. Им пришлось ремонтировать газопровод под обстрелами.

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Оккупанты дважды обстреляли рабочих

Полки коммунальщики чинили газопровод – оккупанты дважды их обстреляли. К счастью, никто из ремонтников не пострадал.

Несмотря на риск и сложности, совместными усилиями удалось завершить ремонт и начать пуск газа в дома. Ни один работник газовых компаний не пострадал,

– заявили в ОВА.

Поврежденный газопровод обеспечивает газом около 10 тысяч домохозяйств. Также оккупанты повредили в одном из населенных пунктов газопровод, который снабжал голубым топливом 770 семей. Его тоже отремонтировали.

Пожар после обстрела газопровода / Скриншот

Полное видео с результатами обстрела вы можете просмотреть здесь.

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