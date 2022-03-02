"Харьков. Самолет. Взрывы", – написали в телеграм-канале "Суспільне Харків". В городе воздушная тревога, не покидайте укрытия.

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Обстрелы Харькова 2 марта

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