"Харків. Літак. Вибухи", – написали у телеграм-каналі "Суспільне Харків". У місті – повітряна тривога, не покидайте укриття.
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Обстріли Харкова 2 березня
- Вдень росіяни завдали удару біля телевежі у Харкові. Інший снаряд влучив у школу. Гатили також по будівлях СБУ, поліції та університету імені Каразіна.
- Окупанти зруйнували в Харкові інтернат для незрячих дітей. Там вибиті вікна та двері, директор закладу зазнав поранення.
- Загарбники атакували українців, які намагалися виїхати із міста. Пасажири показали моторошні відео із залізничного вокзалу.
- Харків'яни продовжують ділитися відео розбомблених квартир. Росіяни безперервно обстрілюють цивільні райони міста.
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