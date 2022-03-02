"Харків. Літак. Вибухи", – написали у телеграм-каналі "Суспільне Харків". У місті – повітряна тривога, не покидайте укриття.

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Обстріли Харкова 2 березня

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