У середу, 2 березня, рашисти влучили снарядом у школу, що розташована в найбільшому житловому масиві Харкова та України загалом – на Салтівці.

До теми Які об'єкти атакували вночі в Харкові

Схоже, для Путіна та його посіпак навчальні заклади теж є "військовими об'єктами, які треба демілітаризувати". Раніше загарбники обстріляли низку будівель Харкова, зокрема університет Каразіна.

І хоча атаки росіян не вщухають, але місто тримає оборону.

Фото зруйнованої окупантами школи

Росіяни вдарили по школі / Фото Суспільне Харків

Окупанти цинічно обстріляли школу в Харкові / Фото Суспільне Харків

Ворожий снаряд завдав значних пошкоджень будівлі школи. Ще зовсім недавно тут вчилися діти, а тепер їхній клас перетворився на руїни…

Російський снаряд розгромив один із класів школи / Фото Суспільне Харків

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