В среду, 2 марта, рашисты попали снарядом в школу, расположенную в самом большом жилом массиве Харькова и Украины в целом – на Салтовке.
Важно Какие объекты атаковали ночью в Харькове
Похоже, для Путина и его приспешников учебные заведения тоже являются "военными объектами, которые нужно демилитаризовать". Ранее захватчики обстреляли ряд построек Харькова, в том числе университет Каразина.
И хотя атаки россиян не утихают, город держит оборону.
Фото разрушенной оккупантами школы
Россияне ударили по школе / Фото Суспильне Харьков
Оккупанты цинично обстреляли школу в Харькове / Фото Суспильне Харьков
Вражеский снаряд нанес значительные повреждения зданию школы. Еще совсем недавно здесь учились дети, а теперь их класс превратился в руины.
Вид изнутри разрушенного класса:
Российский снаряд разгромил один из классов школы / Фото Суспильне Харьков
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