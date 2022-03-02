Наразі Суспільне телебачення зникло з цифрового мовлення. У місті оголосили повітряну тривогу.

Важливо Все у вогні: наслідки жахливого обстрілу в Харкові

Зауважимо, під час авіаудару персонал телевежі евакуювали. Наразі всі харків'яни повинні перебувати у бомбосховищах.

2 лютого окупанти також атакували телевежу у Коростені Житомирської області. Там внаслідок цинічних дій російських військових загинули 4 людей. За життя 5 постраждалих наразі борються медики.

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