Обстріли трапилися близько 15 години. Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська.
Важливо У Харкові знову чути вибухи
Ворожий удар влучив в один з блокпостів, а також зруйнував телевежу "Коростень медіа". Телетрансляція у місті припинилася.
Ми на зв'язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло,
– розповіла Чижевська.
За її словами, зараз медики борються за життя ще 5 постраждалих.
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