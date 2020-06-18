Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение местного городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени Жукова.

Судьи согласились с истцами в том, что переименование проспекта противоречит закону Украины "О декоммунизации". О таком решении суда информируют местные СМИ.

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Во время заседания представитель мэрии Харькова в своем выступлении назвал Жукова человеком, "освобождавшим Украину от нацистских захватчиков". Чиновник также добавил, что Жуков ни занимал высоких постов в рядах компартии.

Впрочем, эти слова на судей не повлияли. Суд вынес решение, которым отменил решение горсовета. Проспект должны снова переименовать в честь генерала-диссидента и защитника крымских татар Петра Григоренко.

Что известно о Петре Григоренко:

Это советский генерал-майор, украинец, правозащитник.

Он выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов.

За это в 1964 году, за свою правозащитную деятельность, был лишен всех государственных наград.

Григоренко находился в советских тюрьмах и лагерях.

С 1977 года проживал в США. Умер в Нью-Йорке, похоронен на украинском кладбище в Саут-Баунд-Бруке в штате Нью-Джерси.

Волокита с переименованием проспекта в Харькове:

9 июня 2019 года Харьковский городской совет во главе с Геннадием Кернесом поддержал петицию и проголосовала за возвращение местном проспекта имени советского маршала Жукова.

Он в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

Общественные активисты выступали против такого решения. Более того, переименование проспекта – это нарушение закона. С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим.

Харьковский окружной административный суд 10 сентября 2019 года признал решение Харьковского горсовета незаконным.

Это пытались оспорить в суде, но тщетно.

26 февраля Харьковский горсовет самовольно проголосовал за новое переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

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