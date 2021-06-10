Соответствующее решение Харьковский суд принял 10 июня. Противоправным признали решение городского совета от 24 февраля 2021.
Ранее В Харькове проспект Григоренко в третий раз переименовали в Жукова: детали
Суд удовлетворил первую часть иска
Служители Фемиды удовлетворили первую часть иска – относительно самого переименования. В остальных отказали. Судебные издержки взыщут с Харьковского горсовета. Однако истец Игорь Черняк отметил, что другие исковые требования касались технических аспектов.
Теперь стороны могут подать апелляцию.
Что известно о переименовании проспекта Жукова
- Проспект Григоренко уже в третий раз переименовали в проспект Жукова. Такое решение приняли харьковские депутаты 24 февраля 2021 года.
- За переименование проспекта были 57 депутатов, 16 – против, еще 6 – воздержались.
- Решение сразу решили оспорить представители "Европейской Солидарности", "Свободы" и "Блока Юлии Светличной "Вместе". Суд отклонил просьбу о военной экспертизе.
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