В Харькове – тревога: всем в укрытие

4 марта 2022 , 17:01
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Источник:

"Суспільне Харьков"

В Харькове в 16.55 объявили воздушную тревогу. Люди должны находиться в укрытии.

Россия безжалостно бомбит Харьков, поэтому в этом городе особенно важно оставаться в укрытии.

Важно Эвакуация из Харькова: люди покидают город, который бомбит российская армия, – видео

Это может спасти жизнь.

 

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Автор: Ольга Музика