В Харькове – тревога: всем в укрытие
4 марта 2022 , 17:01Читати новину українською
Источник:"Суспільне Харьков"
В Харькове в 16.55 объявили воздушную тревогу. Люди должны находиться в укрытии.
Россия безжалостно бомбит Харьков, поэтому в этом городе особенно важно оставаться в укрытии.
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Это может спасти жизнь.
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