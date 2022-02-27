В Харькове – угроза ракетного удара
27 февраля 2022 , 19:45Читати новину українською
В Харькове около 19.40 27 февраля объявили об угрозе ракетного удара. Информацию сообщил Департамент гражданской защиты.
В течение дня 27 февраля тревога уже звучала в Харькове. В частности, около 18.20. Тогда глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил: есть угроза обстрелов жилых районов города.
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Во время сигналов тревоги следует бежать к ближайшему укрытию. Это спасет жизнь.
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