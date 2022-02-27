В Харькове – угроза ракетного удара

В Харькове около 19.40 27 февраля объявили об угрозе ракетного удара. Информацию сообщил Департамент гражданской защиты.

В течение дня 27 февраля тревога уже звучала в Харькове. В частности, около 18.20. Тогда глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил: есть угроза обстрелов жилых районов города.

Заметьте Балаклея потерпела мощные авиаудары: не выходите из укрытий

Во время сигналов тревоги следует бежать к ближайшему укрытию. Это спасет жизнь.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.