В Харькове, Виннице, Киеве и Житомире раздается воздушная тревога

В Харькове о воздушной тревоге сообщили в 8:42 9 марта. В Виннице – в 8:41.

В Житомире – в 08:45. В Киеве – в 08:46.

Заметьте На Харьковщине оккупанты попали в подстанции облэнерго и пытались повредить ТЭЦ

Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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