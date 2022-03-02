В Харькове воздушная тревога

В Харькове из-за воздушной тревоги раздаются сирены. Жители города должны как можно быстрее добраться до укрытий.

Всем необходимо как можно быстрее уйти в укрытие. В укрытии нужно находиться, пока не объявят отбой тревоги. Это спасет жизнь!

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Действия во время тревоги

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

Быстро одеться.

Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!