В Харькове воздушная тревога

2 марта 2022 , 13:51
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Источник:

Суспільне Харків

В Харькове из-за воздушной тревоги раздаются сирены. Жители города должны как можно быстрее добраться до укрытий.

Всем необходимо как можно быстрее уйти в укрытие. В укрытии нужно находиться, пока не объявят отбой тревоги. Это спасет жизнь!

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Действия во время тревоги

  • Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
  • Быстро одеться.
  • Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
  • Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Автор: Михайло Гема