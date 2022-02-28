В Харькове – воздушная тревога

В Харькове по состоянию на 17:30 28 февраля снова раздается воздушная тревога. Кафиры цинично обстреливают город. Олег Синегубов – глава местной ОВА – заявил: в Харькове происходит геноцид украинского народа.

Людей просят срочно пройти в укрытие и оставаться там, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.

Обратите внимание Во время обстрела Харькова, вероятно, в машине погибла целая семья

По данным ГСЧС, в течение 28 февраля в городе пострадали более 30 человек (данные могут измениться). Количество погибших установить невозможно.

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