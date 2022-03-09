В Харькове – воздушная тревога

В Харькове по состоянию на 10.29 объявили о воздушной тревоге. Людей призывают срочно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь.

Обратите внимание Харьков полностью под обороной ВСУ: попыток наступления врага не фиксируют, – председатель ОВА

Воздушная тревога. Харьков,

– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!