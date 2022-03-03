В Харькове враг пытается продвигаться, но понес катастрофические потери, – Арестович

В Харькове российские рессоры снова пытаются продвигаться, однако они значительно замедлились. Все потому, что у оккупантов значительные потери среди личного состава.

Какая ситуация в Харькове

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге 3 марта, передает 24 канал.

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По его словам, противник пытается продолжать наступательную операцию на Харьков и Лозовую. Агрессор пытается охватить их с запада.

Однако враг понес катастрофические потери, как среди боевой техники, так и в личном составе. И сейчас темпы наступления очень замедлились.

– подчеркнул Арестович.

И отметил, что наши подразделения удерживают основные позиции. Они укрепляются на окраинах Горловки, что отвлекает внимание противника.

Мариуполь тоже держится – там контролируемая обстановка.

Враг понес катастрофические потери и замедлился: смотрите видео