В Харькове враг пытается продвигаться, но понес катастрофические потери, – Арестович
В Харькове российские рессоры снова пытаются продвигаться, однако они значительно замедлились. Все потому, что у оккупантов значительные потери среди личного состава.
Какая ситуация в Харькове
Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге 3 марта, передает 24 канал.
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По его словам, противник пытается продолжать наступательную операцию на Харьков и Лозовую. Агрессор пытается охватить их с запада.
Однако враг понес катастрофические потери, как среди боевой техники, так и в личном составе. И сейчас темпы наступления очень замедлились.
– подчеркнул Арестович.
И отметил, что наши подразделения удерживают основные позиции. Они укрепляются на окраинах Горловки, что отвлекает внимание противника.
Мариуполь тоже держится – там контролируемая обстановка.
Враг понес катастрофические потери и замедлился: смотрите видео