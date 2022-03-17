По словам Терехова, сегодня героически погиб один из спасателей, которые тушили пожар на рынке "Барабашово".

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В Харькове погиб спасатель

31-летний спасатель погиб во время повторного обстрела рынка "Барабашово" около 14:00.

В это время спасатели тушили горящие торговые ряды. Еще один спасатель с осколочными ранениями находится в больнице.

Смотрите обращение Терехова:

Что известно о пожаре

В четверг, 17 марта, в Харькове военные государства-агрессора в очередной раз обстреляли город. Вследствие этого вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово".

Как рассказывают очевидцы, пепел от пожара разлетается по всему городу. Над Харьковом образовался огромный густой слой дыма.

Последствия обстрела рынка "Барабашово" / Фото Суспільне Харків