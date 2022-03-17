За словами Трехова, сьогодні героїчно загинув один з рятувальників, які гасили пожежу на ринку "Барабашово".
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У Харкові загинув рятувальник
31-річний рятувальник загинув під час повторного обстрілу ринку "Барабашово" близько 14:00.
У цей час рятувальники гасили палаючі торговельні ряди. Ще один рятувальник з осколковими пораненнями перебуває у лікарні
Дивіться звернення Трехова:
Що відомо про пожежу
У четвер, 17 березня, у Харкові військові держави-агресора вкотре обстріляли місто. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа на ринку "Барабашово".
Як розповідають очевидці, попіл від пожежі розлітається по всьому місту. Над Харковом утворився величезний густий шар диму.