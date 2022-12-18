Взрыв газовых баллонов в многоэтажке Харькова: 2-летний ребенок получил ожоги
Источник:ГСЧС в Харьковской области
В шестнадцатиэтажке Харькова взорвались сразу два газовых баллона. Маленький мальчик получил ожоги.
Взрыв в многоэтажке по проспекту Тракторостроителей, 94-в, в Харькове прогремел 17 декабря. Пострадавшего ребенка доставили в ожоговый центр.
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Мальчик получил ожоги первой ступени
Сразу два газовых баллона по 200 граммов взорвались на 10 этаже шестнадцатиэтажки в Харькове. К счастью, обошлось без дальнейшего возгорания.
Как стало известно, ребенок самостоятельно включил духовой шкаф, в котором находились баллоны, после чего возник взрыв,
– отметили в ГСЧС.
Двухлетний мальчик получил ожоги I степени. В частности, пострадало правое предплечье. Мальчик был доставлен в ожоговый центр.
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В Киеве из-за взрыва газового баллона пострадало 5 человек, в Одесской области – в квартире возникла большая дыра
9 декабря мощный взрыв прогремел в Киеве у станции метро Васильковская. Там в металлическом киоске по быстрому приготовлению пищи взорвался газовый баллон. На месте возник сильный пожар.
В результате инцидента пострадали 5 человек. Четырех из них госпитализировали с ожогами. Оба киоска сгорели дотла.
Уже через несколько дней взрыв газового баллона произошел и в многоэтажке в Одесской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Однако в квартире образовалась дыра. Разрушена часть фасадной стены и окна.Обратите внимание! Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во избежание несчастных случаев. Кстати, использовать газовые баллоны в домах не рекомендуют вообще. Также ни в коем случае не устанавливать баллоны у печей или отопительных приборов, а также легковоспламеняющихся веществ.