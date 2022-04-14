В Харькове житель разрушенного дома спустился с крыши в свою квартиру: за ним обвалились плиты
14 апреля 2022 , 17:31Читати новину українською
В Харькове житель разрушенного дома решил через крышу пробраться в свою квартиру и едва уцелел.
Местные телеграм-каналы сообщают, еще муж хотел вернуться в квартиры, чтобы забрать вещи.
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Что случилось
Девятиэтажный дом пострадал в результате вражеского обстрела. Очевидно, из-за завала лестничной клетки пробраться в нужное помещение из подъезда было невозможно, поэтому мужчина решил спуститься домой с крыши.
Как только он вошел в квартиру на 8 этаже, как на нижних этажах здания обвалились плиты.
К счастью, никто не пострадал. Но в любом случае не делайте так, это опасно для жизни.
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