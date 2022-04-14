В Харькове житель разрушенного дома спустился с крыши в свою квартиру: за ним обвалились плиты

В Харькове житель разрушенного дома решил через крышу пробраться в свою квартиру и едва уцелел.

Местные телеграм-каналы сообщают, еще муж хотел вернуться в квартиры, чтобы забрать вещи.

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Что случилось

Девятиэтажный дом пострадал в результате вражеского обстрела. Очевидно, из-за завала лестничной клетки пробраться в нужное помещение из подъезда было невозможно, поэтому мужчина решил спуститься домой с крыши.

Как только он вошел в квартиру на 8 этаже, как на нижних этажах здания обвалились плиты.

К счастью, никто не пострадал. Но в любом случае не делайте так, это опасно для жизни.

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