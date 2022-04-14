Об этом говорится в оперативной сводке относительно работы пиротехнических подразделений ГСЧС на территории страны, опубликованной 14 апреля.
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Количество обезвреженных взрывоопасных предметов за сутки
По данным подразделения, только за 13 апреля ГСЧС выезжали на объекты 111 раз. В течение суток спасателям удалось:
- обнаружить, изъять и обезвредить 3 976 взрывоопасных предметов,
- обезвредить 5 авиационных бомб,
- обследовать территорию площадью 852,8 га.
Чаще всего пиротехнические подразделения работали в:
- Харьковской области – 2 449 вызовов,
- Николаевской области – 1 085 вызовов,
- Киевской области – 683 вызова,
- Донецкой области– 287 вызовов,
- Сумской области – 258 вызовов.
Напомним, что с начала широкомасштабного военного вторжения России на территории Украины обезврежено 61 979 взрывоопасных предметов и 417,4 килограмма взрывчатого вещества. В том числе 1 933 авиационных бомбы.
В случае обнаружения опасного предмета, ГСЧС просит немедленно обратиться по телефону 101.
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