Про це йдеться в оперативному зведенні щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС на території країни, опублікованому 14 квітня.
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Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів за добу
За даними підрозділу, лише за 13 квітня ДСНС виїжджали на об'єкти 111 разів. Протягом доби рятувальникам вдалося:
- виявити, вилучити та знешкодити 3 976 вибухонебезпечних предметів,
- знешкодити 5 авіаційних бомб,
- обстежити територію площею 852,8 гектара.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в:
- Харківській області – 2 449 викликів,
- Миколаївщині – 1085 викликів,
- Київщині - 683 виклики,
- Донеччині – 287 викликів,
- Сумщині – 258 викликів.
Нагадаємо, що з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії, на території України знешкоджено 61 979 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кілограма вибухової речовини. У тому числі 1 933 авіаційні бомби.
У разі виявлення небезпечного предмета, ДСНС просить негайно звернутися за номером телефону 101.
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