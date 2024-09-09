Почти в укрытии, но с разными локациями: как проходит ежегодный фестиваль "ХарьковПрайд"

В Харькове 7 сентября стартовал "ХарьковПрайд", который продлится до 15 сентября. Фестиваль проходит на небольшой локации, почти в укрытии. Цель второго дня – собрать средства на поддержку ВСУ. Также на месте плетут маскировочные сетки для украинских защитников.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что на локации работала психолог, которая могла помочь участникам найти первые шаги к решению проблем. Также здесь была зона бракосочетаний, где могли символически пожениться любые пары.

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"Вчера стартовал фестиваль "ХарьковПрайд". Конечно, из-за мер безопасности никаких прайдов на улице, ни одного шествия нельзя сделать. Это, в частности, из-за обстрелов. Поэтому фестиваль проходил на небольшой локации, почти в укрытии", – сказала она.

Обратите внимание! "ХарьковПрайд" – это ЛГБТ-событие в Харькове, которое проходит с 2019 года и включает лекции, публичные дискуссии. Ранее также проводили "Марш ХарьковПрайд" – мирное шествие в защиту равных прав и возможностей для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Благотворительный фестиваль

Организатор "ХарьковПрайда" Анна Шарыгина отметила, что первое мероприятие – благотворительный фестиваль. Есть разные локации. В частности, можно начать с психологических консультаций.

Этот фестиваль, который проведен при поддержке посольства Нидерландов, также имеет цель собрать деньги на наш сбор, в котором мы выделили Слобожанское направление. Мы собираем на нужды 92-й бригады и на ССО на Сумщине,

– подчеркнула она.

До полномасштабного вторжения участников было гораздо больше. Сейчас количество ограничено локацией, но к "ХарьковПрайду" можно присоединиться и онлайн в социальных сетях. В частности, чтобы поддержать сборы для украинских военных.