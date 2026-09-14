Большой перечень требований к Гражданскому кодексу: в Харькове прошел масштабный марш за равенство

Несмотря на постоянные российские обстрелы и высокие риски для безопасности, в Харькове продолжают проводиться общественные акции. На этот раз участники "Марша равенства" впервые за время полномасштабного вторжения прошли пешим шествием, а часть мероприятия из-за воздушной тревоги прошла под землей.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, как проходила акция и с какими требованиями вышли ее участники. Помимо вопросов равенства и прав ЛГБТ+ людей, во время марша поднимались темы безопасности, инклюзии и изменений в украинском законодательстве.

Впервые за время полномасштабной войны

Нынешний Марш равенства в Харькове стал первым с начала полномасштабного вторжения, когда участники вновь вышли на пешеходный марш. К акции присоединились более 300 человек, тогда как в предыдущие годы из-за рисков для безопасности организаторы проводили лишь небольшие локальные мероприятия. Марш начался в метро во время воздушной тревоги и должен был остаться под землей, если бы опасность продолжалась. После отбоя участники поднялись на поверхность и продолжили шествие под охраной полиции и военных.

Мы вдохновились киевским маршем, где уже несколько раз проводили пешее шествие, и решили, что можем сделать это в Харькове. Военные угрозы только усилились, но мы не знаем, что будет следующим летом, осенью, зимой или весной. Поэтому считаем, что должны отстаивать свои права даже перед лицом таких высоких рисков,

– рассказала одна из организаторок.

Во время акции вспоминали военных из ЛГБТ+-сообщества, погибших на войне. Участники также развернули 28-метровый список замечаний и требований к Гражданскому кодексу, а организаторы подчеркнули, что значительная часть затронутых вопросов повторяется из года в год, поскольку ожидаемых изменений до сих пор нет.

Первое требование – признание семей и гражданских партнерств хотя бы для военнослужащих и гражданских лиц из ЛГБТ-сообщества. Второе – справедливое наказание за преступления на почве ненависти и принятие соответствующего законодательства. Третье – отзыв Гражданского кодекса, который содержит очень много нарушений и требует дальнейшей доработки,

– пояснила организатор.

Еще одна часть требований касалась городского пространства, его безопасности и доступности для разных людей. Одна из участниц обратила внимание, что даже спуск в метро во время акции стал для нее затруднительным из-за недостаточной доступности метрополитена, поэтому тему инклюзии на марше поднимали шире, а не только в контексте ЛГБТ+-сообщества.

После марша организаторам поступали угрозы

К акции присоединились люди разного возраста и с разным опытом участия в подобных мероприятиях. Для части участников это был первый прайд, а самой пожилой участнице, госпоже Инесе, было 74 года.

Я очень толерантный человек, поэтому я за свободу. Украина хочет вступить в Евросоюз, поэтому должна предоставить людям те права, которые есть в странах Европейского Союза,

– сказала участница марша.

В то же время мероприятие не обошлось без противодействия. Параллельно с шествием другие организации выкрикивали провокационные лозунги и угрозы в адрес участников, а команда "ХарьковПрайд" сообщила об угрозах жизни, здоровью и уничтожению имущества, которые поступали как в день акции, так и после нее.

У организаторши прайда в день марша порезали колеса в автомобиле. Затем последовало преследование отдельных участников и участниц и даже попытка силой проникнуть в хаб ХарьковПрайда, выломать двери и повредить имущество,

– рассказала Черненко.

С этими эпизодами уже поданы заявления в полицию. Из-за высоких рисков для безопасности до последнего оставались сомнения, удастся ли провести шествие, однако участники смогли начать его под землей, а после отбоя тревоги продолжить на поверхности.

Корреспондент 24 Канала рассказала о Марше равенства в Харькове: смотрите видео