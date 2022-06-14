На Харьковщине 2 детей получили осколочные ранения из-за вражеских обстрелов

14 июня 2022 , 09:08
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ГСЧС Харьковщины

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. За сутки 13 июня они ранили 2 детей.

Детям помогают медики

Россияне обстреляли частный сектор села Малиновка в Чугуевском районе. В результате попадания снарядов там произошел масштабный пожар.

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Огонь охватил гараж и хозяйственное сооружение на площади 180 квадратных метров. Пожар тушили полтора часа. В результате этого обстрела двое детей в возрасте 11 и 17 лет получили травмы. Их госпитализировали в районную больницу с осколочными ранениями.

Из-за российских обстрелов на Харьковщине произошло 6 пожаров

За сутки 13 июня спасатели совершили 15 оперативных выездов. В частности, 9 раз они выезжали на тушение пожаров, 6 из которых возникли из-за обстрелов, совершенных оккупационным войском.

Где случились пожары:

  • 3 возгорания в Чугуевском районе,
  • 2 – в Харьковском,
  • 1 – в Богодуховском.

В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка,
– рассказали в ГСЧС.

Кроме того, в 23:51 в результате вражеских обстрелов на территории предприятия в Харьковском районе занялось складское здание и 10 грузовых автомобилей. Пламя охватило площадь в 2 000 квадратных метров. Чтобы ликвидировать этот пожар, пришлось привлечь 8 подразделений ГСЧС и 50 спасателей.

Огонь тушили более 3 часов – до 03:19. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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Автор: Софія Мінджоса