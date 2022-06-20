На Харьковщине оккупанты безуспешно пытались вести разведку боем

Идут 117 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Враг пытается удержать занятые позиции и выявить слабые места обороны ВСУ в Харьковской области.

Так, вблизи населенного пункта Ртищевка, что в Чугуевском районе области, российские кафиры пытались осуществить разведку боем. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 20 июня.

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Ситуация на Харьковщине и Славянском направлении вечером 20 июня

По информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг пытался выявить слабые места в обороне наших защитников и защитниц и предпринял неудачную попытку вести разведку боем недалеко от населенного пункта Ртищевка.

Кроме того, российские кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

Между тем, на Славянском направлении основные свои усилия российские захватчики сосредоточили на удержании занятых позиций. Продолжались вражеские артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Дубровно, Грушуваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина.

Вместе с тем вблизи населенного пункта Богородичное в Краматорском районе Донецкой области Вооруженные Силы Украины успешно отразили штурмовые действия российских оккупантов.

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Что происходит на Северодонецком направлении

К слову, самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке Украины. В частности, на Северодонецком направлении российские кафиры продолжают обстреливать из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня позиции Вооруженных Сил Украины. От вражеских авиационных ударов пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск.

Российская артиллерия также готовит по гражданским объектам недалеко от Устиновки, Лисичанска, а также Горного. Продолжаются бои за контроль над Северодонецком. При этом украинские защитники и защитницы разрушили попытки врага совершать штурмовые действия в районах Мирной Долины и Белой Горы.

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