Инцидент произошел в поселке городского типа Вильча в 21 час 27 июля. Несовершеннолетних госпитализировали в критическом состоянии.

Другой случай На Ровенщине комбайн сбил 8-летнего мальчика: у ребенка тяжелые травмы



Автомобиль, на котором сбили ребенка / Фото Нацполиции

Разыскали за 15 минут

О том, что "ВАЗ 2106" совершил наезд на подростков сообщила жительница этого поселка. По ее словам, столкновение случилось, когда ребята шли по обочине.

Правоохранители разыскали автомобиль и 65-летнего злоумышленника примерно через 15 минут после обращения. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

Он выехал за пределы населенного пункта и остановился в лесополосе. На фото автомобиля видно, что у транспорта повреждена решетка над бампером и выбито лобовое стекло. Поэтому можно предположить, что удар был достаточно сильным.



Мужчина, которого задержали после аварии / Фото Нацполиции

Что грозит водителю

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Если вину мужчины смогут доказать в суде, он может провести в тюрьме до 8 лет.

Сейчас правоохранители планируют объявить ему подозрение. Также вскоре должны избрать меру пресечения.



Автомобиль, которым сбили детей в Харьковской области / Фото Нацполиции

Обратите внимание! В Яремче 6 июля пьяный водитель сбил девушку на мотоцикле. Как следствие, она умерла. Впоследствии появилась информация, что виновник ДТП может занимать должность криминалиста в МВД. Этот случай даже прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.