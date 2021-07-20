Несчастный случай произошел в селе Верховск. Соответствующий вызов поступил к медикам на горячую линию 19 июля в 19:20. На место выехала бригада скорой помощи.

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Подробности об инциденте

Когда врачи прибыли по указанному адресу, мальчик лежал возле комбайна. Ребенок находился в сознании, но жаловался на боль в животе. При этом, чувствительность ног была сохранена.

Медики положили маленького пациента на щит, ввели ему обезболивающие препараты и транспортировали его машиной "скорой" в Ровненскую областную детскую больницу.

Обратите внимание! Предварительно у мальчика диагностировали закрытую тупую травму живота и подозрение на перелом костей таза. Об инциденте сообщили правоохранителям.

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