Нещасний випадок стався у селі Верхівськ. Відповідний виклик надійшов до медиків на гарячу лінію 19 липня о 19:20. На місце виїхала бригада швидкої.

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Подробиці про інцидент

Коли лікарі прибули за вказаною адресою, хлопчик лежала біля комбайна. Дитина перебувала у свідомості, але скаржилася на біль у животі. При цьому, чутливість ніг була збережена.

Медики поклали маленького пацієнта на щит, ввели йому знеболювальні препарати та транспортували його каретою "швидкої" до Рівненської обласної дитячої лікарні.

Зверніть увагу! Попередньо у хлопчика діагностували закриту тупу травму живота й підозру на перелом кісток тазу. Про інцидент повідомили правоохоронців.

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