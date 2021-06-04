Уже когда мальчика везли в Харьковскую областную больница, состояние ребенка ухудшилось. Предварительно, он умер в машине скорой помощи. По словам врачей, из-за интоксикации организма.

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Что известно об инциденте

  • В хирургическое отделение Балаклейской больницы обратились родители с 5-летним сыном.
  • Он жаловался на боль в животе.
  • По словам родственницы, они провели в больнице не менее 2 часов в ожидании результатов анализов и врача.
  • После долгого ожидания хирурга, проводившего операцию, мальчика доставили в Харьков.
  • В этот момент, со слов родителей, "ребенок начал засыпать, потому что у него уже ничего не болело".
  • Через некоторое время 5-летний мальчик, к сожалению, умер.
  • 3 июня состоялись похороны в его родном селе Волохов Яр.

Добавим, что в Балаклейской больнице инцидент до сих пор не прокомментировали. Заместитель директора по детям и родовспоможению Любовь Белодед пообещала это сделать 4 июня.