На Харьковщине погибли около 200 человек: среди них 126 мирных, в том числе пятеро детей
Источник:телеграмм полиции Харьковской области
С начала войны в Харьковской области погибли почти 200 человек. Ведь Россия ракетами бьет по жилым домам, убивая гражданских жителей.
Соответствующая информация была обнародована в полиции Харьковской области. Такие данные по состоянию на вечер 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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В Харьковской области во время войны погибли почти 200 человек и 5 детей
По состоянию на 18:00 5 марта от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибли 194 человека, среди которых 126 – гражданских, в том числе – пятеро детей,
– сообщили в полиции.
Кроме того, с начала нападения России, то есть с 24 февраля, защищая Харьковщину от нападения вражеских войск, погибли:
- 35 военных Вооруженных Сил Украины;
- 4 полицейских;
- 6 нацгвардейцев;
- 4 сотрудника Государственной пограничной службы;
- 4 Харьковского национального университета воздушных сил;
- 1 – Службы безопасности Украины;
- а также 14 бойцов территориальной обороны.
Также известно, что ранения в результате обстрелов получили 433 человека, из которых – 312 гражданских.
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