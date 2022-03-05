На Харьковщине погибли около 200 человек: среди них 126 мирных, в том числе пятеро детей

С начала войны в Харьковской области погибли почти 200 человек. Ведь Россия ракетами бьет по жилым домам, убивая гражданских жителей.

Соответствующая информация была обнародована в полиции Харьковской области. Такие данные по состоянию на вечер 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Харьковской области во время войны погибли почти 200 человек и 5 детей

По состоянию на 18:00 5 марта от ранений во время артобстрелов и боевых действий погибли 194 человека, среди которых 126 – гражданских, в том числе – пятеро детей,

– сообщили в полиции.

Кроме того, с начала нападения России, то есть с 24 февраля, защищая Харьковщину от нападения вражеских войск, погибли:

35 военных Вооруженных Сил Украины;

4 полицейских;

6 нацгвардейцев;

4 сотрудника Государственной пограничной службы;

4 Харьковского национального университета воздушных сил;

1 – Службы безопасности Украины;

а также 14 бойцов территориальной обороны.

Также известно, что ранения в результате обстрелов получили 433 человека, из которых – 312 гражданских.

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