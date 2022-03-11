На Харьковщине продолжаются бои с российскими военными в отдельных направлениях
11 марта 2022 , 09:33Читати новину українською
Российские оккупанты продолжают попытки захватить Харьков, однако ВСУ держат оборону. Сейчас продолжаются бои с рашистами на отдельных направлениях.
Источники ОП сообщили 24 каналу, что ночью оккупанты попали в электроподстанцию в Пятихатках в Харькове.
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Из-за взрыва возник пожар и в общежитии рядом. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ОП подчеркнули, что сейчас идут бои с российскими военными в отдельных направлениях.
Добавим, что утром 11 марта продолжаются бои в Ирпене, Макарове и в районе Бородянки. Также ракетами обстреляли Барышевку.
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