Штурмы россиян продолжаются: в 3 ОШБр рассказали, что происходит на Харьковском направлении

Россияне потеряли достаточно неплохие позиции на Харьковском направлении из-за действий украинских воинов. Чтобы их восстановить, враг проводит штурмы, но и одновременно ведет активную оборону.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, отметив, что оккупанты пытались помешать его подразделению закрепиться на новых позициях, но не удачно.

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Представитель 3 ОШБр рассказал, что россияне активно проводят штурмы на Харьковщине с целью истощения украинских защитников и попыткой протиснуться дальше. Несмотря на это, ситуация полностью под контролем Сил обороны Украины.

О влиянии Курской операции

Александр Бородин отметил, что штурмовые действия 3 ОШБр так или иначе повлияли на ситуацию в Курской области. Военные пытались не дать перебросить определенные силы и средства и сковать врага в их зоне ответственности.

Не могу сказать, что на нас это как-то сильно повлияло. Большинство наступлений все-таки проводятся пехотой при поддержке FPV-дронов, артиллерии. Они это могут делать на большом участке фронта. Особо ничего не почувствовали. Штурмовые действия продолжаются и дальше,

– добавил он.

Россияне максимально экономят технику на участках фронта, где не проводятся активные штурмовые действия, например в районе Авдеевки. Если они захотят в кратковременной перспективе отбить земли в Курской области и будут бросать механизированные соединения, это будет довольно трудно.

Однако ситуация с FPV-дронами все изменила. Поэтому в украинских военных, как в армии, также есть рычаги влияния, которые могут уничтожить вражеские формирования. Далее работа за тем, насколько имеем мощные оборонительные позиции, правильные разведданные и в конце концов, как это все будет воплощаться.

Какова ситуация на Харьковщине: смотрите на карте