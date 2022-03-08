На Харьковщине разрушен пешеходный мост через Северский Донец
8 марта 2022 , 14:44Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харьковской области разрушили пешеходный мост через реку Северский Донец. Жители вынуждены передвигаться на лодках.
О разрушенном городе сообщил Змиевский городской совет. В ведомстве заверили, что уже наладили переправу лодкой через реку.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Полный текст сообщения:
Пешеходный мост через Северский Донец разрушен, люди переправляются на лодке.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!