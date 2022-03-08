На Харьковщине разрушен пешеходный мост через Северский Донец

В Харьковской области разрушили пешеходный мост через реку Северский Донец. Жители вынуждены передвигаться на лодках.

О разрушенном городе сообщил Змиевский городской совет. В ведомстве заверили, что уже наладили переправу лодкой через реку.

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Пешеходный мост через Северский Донец разрушен, люди переправляются на лодке.

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