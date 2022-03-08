На Харьковщине в результате обстрелов погибли 263 человека, среди них – 170 гражданских
8 марта 2022 , 23:34Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Национальная полиция обнародовала потери украинской стороны в результате бесчеловечных обстрелов Харькова. По данным ведомства, погибли 263 человека. Более половины – мирные жители.
По состоянию на 8 марта в Харькове погибли 263 человека. Среди них – 93 военных и 170 гражданских.
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Обстрел жилых районов города и харьковчан – военное преступление, за которое Россия понесет ответственность перед судом в Гааге.
Погибшие в результате обстрелов под Харьковом / Фото Суспільне Харків
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