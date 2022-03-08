На Харьковщине в результате обстрелов погибли 263 человека, среди них – 170 гражданских

Национальная полиция обнародовала потери украинской стороны в результате бесчеловечных обстрелов Харькова. По данным ведомства, погибли 263 человека. Более половины – мирные жители.

По состоянию на 8 марта в Харькове погибли 263 человека. Среди них – 93 военных и 170 гражданских.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Обстрел жилых районов города и харьковчан – военное преступление, за которое Россия понесет ответственность перед судом в Гааге.

Погибшие в результате обстрелов под Харьковом / Фото Суспільне Харків

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!