Атака произошла накануне, 11 марта. Эту информацию уже подтвердил Степан Масельский, председатель Изюмской районной государственной администрации.

Читайте также Силы спецопераций ВСУ на Харьковщине уничтожили колонну военной техники оккупанта

Воспитанники и персонал успели скрыться

Дети и персонал центра находились в укрытии. Это спасло им жизнь. Разрушениям подвергся также многоквартирный дом, расположенный рядом. К счастью, обошлось без жертв.

Последствия обстрела в Шевелевке / Фото из телеграм-канала "ВЕХА Харьков"

Россияне бомбили роддом в Мариуполе

9 марта оккупанты нанесли авиационный удар по детской больнице и роддоме в Мариуполе. Погибли 3 человека, среди них – маленькая девочка. Еще 17 человек пострадали. Россияне сознательно атаковали эти здания, а потом цинично пытались оправдываться и запутались в своих же фейках.

Как в Мариуполе выносили детей из роддома: смотрите видео